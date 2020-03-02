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Konya kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’nin ilk çekilişi 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz haftadan beri devam eden kuralar ile TOKİ konutları yeni sahibini buluyor. İzmir ve Muğla’da gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından konut sahipleri belirlenmişti. Şimdi ise gözler ’da yapılacak olan kura çekimlerine çevrildi. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile sorgulanabilecek olan Konya çekiliş sonuçlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 09:41 ABONE OL
TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi tarafından ilk çekilişi 24 Şubat tarihinde başlayan 100 bin konut projesinin Konya ayağı bugün yapılacak çekiliş ile gerçekleştirilecek. Daha önce İzmir ve Muğla'da çekilişler gerçekleştirilmiş ve konut sahipleri belirlenmişti. Şimdi ise gözler Konya'da yapılacak olan çekilişe çevrildi. Peki, TOKİ Konya kura sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Haberimizin içerisinden TOKİ kuraları ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, Konya çekiliş sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz…

TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dar gelirli vatandaşlara yönelik inşa edilen TOKİ'nin sosyal konut projeleri için kura isim listesi e-devlet sistemi üzerinden sorgulanıyor. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin ilerleyen sayfalarından sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

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TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları sorgulama ekranı
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