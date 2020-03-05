Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İsmail Coşar kimdir, kaç yaşında öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hafız İsmail Coşar hayatı!

kimdir, kaç yaşında öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hayatı!

Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden gündemde araştırılan isim haline geldi. 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı okuyan ünlü hafız ve eşi kaza anında hayatlarını kaybetti. Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ?’ sorusu sık sık araştırılmaya başlandı. Peki küçük yaşta hafızlık eğitimi alan ve mesleği hafızlık olan İsmail Coşar kimdir, kaç yaşında öldü?

Giriş Tarihi: 5.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 09:14 ABONE OL
İsmail Coşar kimdir, kaç yaşında öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hafız İsmail Coşar hayatı!

Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hafız İsmail Coşar kimdir? 1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı. Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucunda eşiyle birlikte hayatını kaybeden ünlü hafız hakkında detaylı araştırmalar başladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'da ilk selayı okuyan kişi olan İsmail Coşar kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

İSMAİL COŞAR VE EŞİ VEFAT ETTİ

Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

İSMAİL COŞAR KİMDİR?

1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Coşar, askerliğini tamamlayıp Bursa'da tekrar göreve başladıktan sonra Ankara Radyosu'na davet edildi. Radyoda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzin olarak ilk görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camii'nde başladı.

1974 yılında Ankara Maltepe Camii'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu arada açıktan imam hatip lisesini tamamlayan Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camii'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın bu camide görev yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında ve birçok Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkesinde düzenlenen programlarda Kur'an ve mevlit okuyan Coşar, seslendirdiği birçok kaside ve ilahiyle de hafızalara kazınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Coşar kimdir, kaç yaşında öldü? Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü hafız İsmail Coşar hayatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA