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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden ve birçok il için son dakika ile sağanak yağış uyarısı yapıldı. Mart ayının ortalarına yaklaşılırken yurt genelinde sıcaklıklar da mevsim normallerine yakın seyrediyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, hafta içine dikkat çekerken beklenen kuvvetli sağanak yağışlara ilişkin vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 20:45 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor! Genel Müdürlüğü'nden ve birçok ili ilgilendiren son dakika uyarısı yapıldı. Mart ayı ile beraber ilkbahar sıcaklıkları yurt genelinde etkisini göstermeye başlarken buna kısa bir ara verilecek. Meteoroloji, önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu ve İstanbul ile birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Hafta içine dikkat çeken MGM, kuvvetli sağanak yağışlar için gün de verdi. Kurum ayrıca, vatandaşların tedbirli olmasını da istedi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak
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