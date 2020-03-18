Gurur veren tarih

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KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ

astamonu'dakı Abdurrahmanpaşa Lisesinin öğrencileri, Çanakkale Savaşı'nda tüm öğrencileri cepheye gittiği için 4 yıl mezun vermeyen okullarının tarihiyle gurur duyuyor. Dönemin Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından 1885'te Kastamonu İdadi Mektebi adıyla açılan lise, 1963'ten sonra Abdurrahmanpaşa Lisesi ismiyle hizmet vermeye devam etti. Çanakkale Savaşı'na 120 öğrencisi ve 6 öğretmeni katılan Abdurrahmanpaşa Lisesinde, bu öğrencilerin isimleri ile savaştan dönenlerin silah, üniforma ve malzemelerinin bulunduğu köşe yer alıyor. Lise Müdürü Birol Yılmaz, "Kastamonu hiç işgal altına alınmamış olmasına rağmen 1914-1918'de okulumuz öğrencilerinin hepsi vatan savunması için cepheye koşmuştur. Bu yıllar arasında okulumuz hiç mezun vermemiştir" dedi. Öğrencilerden Muhammed İkbal ise, "Bu okulun öğrencileri, o tarihte mezun olduktan sonra ülkenin yönetiminde önemli yerlere geleceklerini bildikleri halde vatan için okullarını bırakıp seve seve cepheye koşup şehit olmuş" diye konuştu.