Son Dakika Haberi: Af yasası ne zaman çıkıyor, son durum ne? Başkan Erdoğan infaz indirimi için talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs ile mücadele kapsamında af yasası ve infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Bu durum yaklaşık 100 bin mahkûma da infaz indirimini beraberinde getirecek. Hal böyle olunca konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip eden mahkûm ve ailelerini heyecanlandırdı. Peki, af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? Corona virüsü nedeniyle büyük risk taşıyan cezaevleri için yürütülen ceza indirimi düzenlemesinde sona gelindi. Dün AK Partili ve MHP'li kurmaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek infaz düzenlemesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi ve İkinci Yargı Paketi Meclis'e sunuldu. Durum böyle olunca on binlerce vatandaş 'Af yasası ve İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise cezaevlerinde şu ana kadar bir vaka olmadığını ifade etti ve iki formül üzerinde durduklarını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 100 bin mahkûmun talihe olabileceği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AF YASASI VE İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK? AK PARTİ'DEN FLAŞ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.