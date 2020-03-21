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Haberi: ne zaman çıkıyor, son durum ne? Başkan Erdoğan infaz indirimi için talimat verdi!

Uzun bir süredir çıkması beklenen ve infaz indirimi ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Dün İkinci Yargı Paketi’nin Meclis’e sunulması ile birlikte on binlerce mahkûm ve yakını af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne? aratmalarını gerçekleştirmeye başladı. Bilindiği üzere son dönemde Türkiye’de görülen corona virüsü vakalarının ardından Başkan Erdoğan’ın talimatı ile birlikte infaz düzenlemesinin hızlı bir şekilde yürürlüğü girmesi bekleniyor. Bu durum 100 bine yakın mahkûma tahliye yolunu da açıyor. Peki, af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 2020 ceza indiriminden hangi mahkûmlar yararlanacak? Haberimizin içerisinden ‘af yasası ve infaz düzenlemesi son durum’ hakkında bilgi edinebilir, son dakika haberinin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:21 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Af yasası ne zaman çıkıyor, son durum ne? Başkan Erdoğan infaz indirimi için talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs ile mücadele kapsamında ve infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Bu durum yaklaşık 100 bin mahkûma da infaz indirimini beraberinde getirecek. Hal böyle olunca konuyla ilgili haberlerini yakından takip eden mahkûm ve ailelerini heyecanlandırdı. Peki, af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? Corona virüsü nedeniyle büyük risk taşıyan cezaevleri için yürütülen ceza indirimi düzenlemesinde sona gelindi. Dün AK Partili ve MHP'li kurmaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek infaz düzenlemesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi ve İkinci Yargı Paketi Meclis'e sunuldu. Durum böyle olunca on binlerce vatandaş 'Af yasası ve İnfaz düzenlemesi ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise cezaevlerinde şu ana kadar bir vaka olmadığını ifade etti ve iki formül üzerinde durduklarını belirtti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 100 bin mahkûmun talihe olabileceği belirtiliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AF YASASI VE İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK? AK PARTİ'DEN FLAŞ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

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Son Dakika Haberi: Af yasası ne zaman çıkıyor, son durum ne? Başkan Erdoğan infaz indirimi için talimat verdi!
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