Helal olsun öğretmenim

Muğla'da bir devlet okulunda öğretmenlik yapan Sevda Deliormanlı, tüm dünyaya örnek olacak bir sosyal sorumluluk işine imza attı. Deliormanlı, yıllardır gitmek için hayalini kurduğu Afrika'ya gidişinin sadece seyahatı kapsamaması için kolları sıvadı ve ihtiyacı olan bir köy okuluna su kuyusu açtırmak için girişimlere başladı.Bunun için her yıl mesleğinden gelen eğitim ödeneği, sınav görevi ücreti gibi ek gelirleri biriktirdi. Ve sonunanda Kenya'nın Mombasa şehrine bağlı Malindi'ye iki saat zorlu yolla ulaşıan Mugumoni Okulu'na kuyu açmak için harekete geçti. 6 aydır sürdürdüğü tüm hazırlıklarını tamamlayan Sevda Deliormanlı, 14 Mart'ta Kenya'ya gitti.SABAH'a konuşan fedakâr öğretmen, "Okuldaki 830 öğrencinin görevi, her gün evlerine 3-4 kilometre mesafedeki okula gelirken ihtiyaçları olan suyu bidonlarıyla getirmekti. Burada su kuyusu açarken evrensel bir mesajı da vermek istedim. 22 Mart Dünya Su Günü bu yüzden seçilmiş bir tarihti. Su kaynaklarının dikkatli kullanılması, tasarrufu ve korunması, bizler ve gelecek nesiller için büyük önem arz ediyor" dedi. Kuyudan çıkan suyu gören öğrencilerin ve ailelerinin duyduğu müthiş mutluluğu da paylaşan Sevda Deliormanlı şöyle devam etti:"Seyahatim yaklaşırken İdlib'te askerlerimizin şehit haberleriyle ezildi yüreklerimiz. Kuyuyu İdlib şehitlerimizin aziz ruhuna ve ülkemizin her daim muzaffer olması temennisiyle bağışlamaya karar verdim. Koronavirüs tüm dünyaya yayılıyordu. Herkes bana 'böyle bir dönemde gitme' derken, yolumdan dönemezdim. Ne varki karşılıklı olarak kapatılacak olan uçuşlar beni geri dönmek zorunda bıraktı. Gıyabımda yapılan hizmete açılışını, kalbim orada gururla izledim." SABAH

MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ