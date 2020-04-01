Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2020: Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor, cumartesi kaça kadar açık?

Türkiye'de kargo taşımacılığı dendiğinde ilk akla gelen firma olan Yurtiçi kargo 1982 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Türkiye'deki ilk kargo şirketi olma unvanını bünyesinde bulunduran marka, oldukça geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Corona virüsü salgınının yaşandığı şu günlerde kargo şirketlerinin önemi daha da çok artmış durumda bulunuyor. Bu durumun başlıca sebebi ise insanların evden çıkamamasından dolayı tüm siparişlerini internet üzerinden vermeleri oluyor. Çok sayıda vatandaş gün içerisinde 'Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden Yurtiçi kargo çalışma saatleri, kaça kadar açık ve hafta sonu çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz…

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ | YURTİÇİ KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

"Türkiye'nin lojistik ve kargo firması olan Yurtiçi kargo çalışma saatleri Türkiye genelinde şu şekildedir;

Hafta içi 5 gün, sabah 09.00 ile 18.00 arasında hizmet vermektedir. Saat 18.00'ı geçtikten sonra alınan kargolar ise en erken yarın siparişe çıkmaktadır.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

İşte Yurtiçi kargonun hafta sonu çalışma saatleri;

Cumartesi Günü Yurtiçi Kargo Kaça Kadar Açık?

Yurtiçi kargo sitesinde de Hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde yer almıştır; Hafta sonu olan Cumartesi günü saat 09.00'dan 13.00 kadar standart işleyişimize devam ettirmekteyiz bu saatten sonrada yani 13.00-17.00 saatlerinde kargo kabul ve teslim işlemleri şubelerimizden yapılmaktadır.

Yurtiçi Kargo Pazar Günü Açık mı?

Türkiye'nin ilk kargo şirketi Yurtiçi kargo Pazar günleri çalışmamaktadır.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU DAĞITIM YAPIYOR MU?

Hafta içi 5 gün ve cumartesi günü 13.00'a kadar dağıtım gerçekleştiren Yurtiçi kargo bu saatler dışında dağıtım gerçekleştirmemektedir.

YURTİÇİ KARGO NE ZAMAN KURULDU?

Yurt içi kargo 1982 yılında İstanbul'da İbrahim Arıkan tarafından Arıkanlı Holding çatısı altında kuruldu. Türkiye'deki ilk Türk kargo markasıdır. Başlangıçta Türkiye'ye, sonrasında KKTC'ye gönderiler yapan firma 1996 yılından itibaren yurt dışına gönderiler yapmaktadır.