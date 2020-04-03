Oyuncak seferberliği

TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ

İzmir'de yaşayan mühendisRıdvan Yılmaz ile sağlık çalışanıeşi, çocuklarını 15 gün önce,Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeyaşayan anneannelerine yanınabıraktı. Ancak koronavirüsvakaları yaygınlaşınca ailebir araya gelemedi. Telefonlave internet üzerinden görüşebilençocuklar, babalarındanoyuncak istedi. Babada Sındırgı Belediyesi'ninsosyal medya hesabınamesaj atarak yardım istedi.Belediye Başkanı Ekrem Yavaş,aldığı oyuncakları bizzat kendisigötürdü. Çocuklar oyuncaklarınıvererek anne ve babalarınınselamını ileten Başkan Yavaş,sağlık çalışanlarına çok şey borçluolduklarını belirterek, "Onlarıbiraz olsun mutlu edebildiysekne mutlu bizlere" dedi. TekirdağÇerkezköy'de de 7 yaşındakiİlker Arslan, 155 polis hattınıarayıp oyuncak istedi. Bununüzerine polis ekipleri aldıklarıoyuncak arabayı İlker'in evinegötürerek hediye etti.