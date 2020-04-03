Oyuncak seferberliği

İzmir'de yaşayan mühendis
Rıdvan Yılmaz ile sağlık çalışanı
eşi, çocuklarını 15 gün önce,
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde
yaşayan anneannelerine yanına
bıraktı. Ancak koronavirüs
vakaları yaygınlaşınca aile
bir araya gelemedi. Telefonla
ve internet üzerinden görüşebilen
çocuklar, babalarından
oyuncak istedi. Baba
da Sındırgı Belediyesi'nin
sosyal medya hesabına
mesaj atarak yardım istedi.
Belediye Başkanı Ekrem Yavaş,
aldığı oyuncakları bizzat kendisi
götürdü. Çocuklar oyuncaklarını
vererek anne ve babalarının
selamını ileten Başkan Yavaş,
sağlık çalışanlarına çok şey borçlu
olduklarını belirterek, "Onları
biraz olsun mutlu edebildiysek
ne mutlu bizlere" dedi. Tekirdağ
Çerkezköy'de de 7 yaşındaki
İlker Arslan, 155 polis hattını
arayıp oyuncak istedi. Bunun
üzerine polis ekipleri aldıkları
oyuncak arabayı İlker'in evine
götürerek hediye etti.