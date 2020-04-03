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Oyuncak seferberliği

Giriş Tarihi: 3.4.2020 ABONE OL
Oyuncak seferberliği
İzmir'de yaşayan mühendis Rıdvan Yılmaz ile sağlık çalışanı eşi, çocuklarını 15 gün önce, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan anneannelerine yanına bıraktı. Ancak koronavirüs vakaları yaygınlaşınca aile bir araya gelemedi. Telefonla ve internet üzerinden görüşebilen çocuklar, babalarından oyuncak istedi. Baba da Sındırgı Belediyesi'nin sosyal medya hesabına mesaj atarak yardım istedi. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, aldığı oyuncakları bizzat kendisi götürdü. Çocuklar oyuncaklarını vererek anne ve babalarının selamını ileten Başkan Yavaş, sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirterek, "Onları biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi. Tekirdağ Çerkezköy'de de 7 yaşındaki İlker Arslan, 155 polis hattını arayıp oyuncak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri aldıkları oyuncak arabayı İlker'in evine götürerek hediye etti.
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Oyuncak seferberliği
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