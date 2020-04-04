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cezası ne kadar? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı cezası var mı?

Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamada corona virüsü salgınını en kısa sürede ortadan kaldırmak için alınan yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da yeni alınan tedbirleri madde madde duyurdu. Buna göre, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici süreliğine yasaklandı. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından cezası da merak konusu oldu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı var mı, ne kadar, kaç TL gibi sorular araştırılmaya başladı. Peki, corona virüsü nedeniyle alınan tedbir doğrultusunda sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkanlar ne kadar ceza ödeyecek?

Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 13:02 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa dışarı çıkma yasağı cezası var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü (kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni alınan tedbirleri açıkladı. Tedbirler arasında en önemli madde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici süreliğine yasaklandığı belirtildi. Sokağa çıkma yasağı cezası var mı, ne kadar, kaç TL gibi sorular ise cevabını aramaya başladı. Peki, madde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma cezası ne kadar olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI VAR MI, NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada corona virüsü nedeniyle alınan yeni tedbirler duyuruldu. Tedbirler arasındaki en önemli madde sokağa çıkma yasağı maddesi oldu. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma cezası da merak konusu oldu.

İşte detaylar;

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı cezası var mı?
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