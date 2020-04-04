Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma yasağı cezası var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü (kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada yeni alınan tedbirleri açıkladı. Tedbirler arasında en önemli madde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici süreliğine yasaklandığı belirtildi. Sokağa çıkma yasağı cezası var mı, sokağa çıkma cezası ne kadar, kaç TL gibi sorular ise cevabını aramaya başladı. Peki, madde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma cezası ne kadar olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI VAR MI, NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada corona virüsü nedeniyle alınan yeni tedbirler duyuruldu. Tedbirler arasındaki en önemli madde sokağa çıkma yasağı maddesi oldu. Bu gelişmelerin ardından sokağa çıkma cezası da merak konusu oldu.

İşte detaylar;