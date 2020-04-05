Son dakika: EPTT AVM’den ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için Eptt AVM ücretsiz maske alımı başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından flaş bir hizmet uygulamaya alındı. Corona virüsü önlemleri çerçevesinde marketler ve toplu taşıma araçlarına maskesiz binmek yasaklanmıştı. Bu karar sonrası EPTT AVM aracılığı ile ücrestiz maske alımı hizmeti başlatıldı. Bu kararın EPTT AVM internet sitesinde duyurulmasının ardından da maske almak isteyenler, Eptt AVM ücretsiz maske alımı başvurusu için gerekli işlemeri araştırmaya başladı. EPTT AVM ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili tüm detaylar ve vatandaşların izlemesi gereken adımlar haberimizde yer alıyor...

EPTT AVM'de yapılan duyuruya göre, başvuru formunu dolduran her vatandaş, 5 Adet 3 Katlı Cerrahi Maske temin edebilecek ve karşılığında hiçbir bedel ödemeyecek.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020

EPTT AVM ÜCRETSİZ CORONA VİRÜS MASKESİ

EPTT AVM internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: