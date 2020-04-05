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Son dakika: ’den ücretsiz nasıl alınır? Corona virüsü için Eptt AVM ücretsiz maske alımı başvurusu

Bakanlık'tan ücretsiz ile ilgili son dakika haberi geldi. 'de artan corona virüs vaka sayısı nedeniyle alınan önlemler de genişletildi. Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletilirken, toplu taşıma ve marketlere maskesiz girmek yasaklandı. 'den ücretsiz maske alımı yapılabileceği duyuruldu. Bu duyuru sonrası vatandaşlar 'EPTT AVM'den ücretsiz maske nasıl alınır?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Gerekli başvuru adımları tamamlandığı takdirde bütün vatandaşlar ihtiyaç duydukları yüz maskesini alabilecekler. İşte, Eptt AVM ücretsiz maske alımı başvurusu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 5.4.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 21:15 ABONE OL
Son dakika: EPTT AVM’den ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için Eptt AVM ücretsiz maske alımı başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından flaş bir hizmet uygulamaya alındı. Corona virüsü önlemleri çerçevesinde marketler ve toplu taşıma araçlarına maskesiz binmek yasaklanmıştı. Bu karar sonrası EPTT aracılığı ile ücrestiz alımı hizmeti başlatıldı. Bu kararın EPTT AVM internet sitesinde duyurulmasının ardından da maske almak isteyenler, Eptt AVM ücretsiz maske alımı başvurusu için gerekli işlemeri araştırmaya başladı. EPTT AVM ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili tüm detaylar ve vatandaşların izlemesi gereken adımlar haberimizde yer alıyor...

AVM'de yapılan duyuruya göre, başvuru formunu dolduran her vatandaş, 5 Adet 3 Katlı Cerrahi Maske temin edebilecek ve karşılığında hiçbir bedel ödemeyecek.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DA PAYLAŞTI

EPTT AVM ÜCRETSİZ CORONA VİRÜS MASKESİ

EPTT AVM internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Son dakika: EPTT AVM’den ücretsiz maske nasıl alınır? Corona virüsü için Eptt AVM ücretsiz maske alımı başvurusu
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