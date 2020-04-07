Zoom uygulaması kişisel verileri tehdit ediyor! Zoom hesap silme nasıl yapılır, siber saldırılardan nasıl korunulur?

Zoom uygulamasının güvenlik sorunu nedeniyle gündeme gelen kişisel verilerin bu tür uygulamalara yapılan siber saldırılardan ve hacklenmelerden korunabilmesi gibi birçok konu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle ülkemizde son zamanda yaşanan salgın nedeniyle evden çalışmalarını sürdüren kurumlarda kullanımı artan video konferans uygulamaları, güvenlik açısından tehdit saçıyor. Bilişim Grubu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada vatandaşları tedirgin eden bu güvenlik sorunu ile ilgili detaylara değindi. Dünya genelinde salgın sürecinde kullanım oranı yüzde 67 oranında artan Zoom uygulaması ise son günlerde ortaya çıkan güvenlik sorunu nedeniyle birçok vatandaşın uygulamayı kullanmayı bırakarak kaldırması var olan hesaplarını silmelerine neden oldu. Peki, Zoom güvenlik sorunu var mı? Zoom hesap silme nasıl yapılır? İşte gündeme gelen konu ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ZOOM UYGULAMASI ADETA TEHDİT SAÇIYOR!

Koronavirüs ile beraber milyarlarca insanın evde kendilerini izole etmesi, video konferans uygulamalarına olan talebi olağanüstü düzeyde artırdı. Bu süreçte kullanımı artan Zoom uygulaması ile ilgili son dönemde ortaya çıkan güvenlik sorunu haberleri vatandaşların Zoom hesap silme nasıl yapılır, siber saldırılardan nasıl korunulur? Gibi sorularını internet üzerinden sorgulamalarına neden olurken Bilişim Grubu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever konuya dair detayları AA muhabiri ile paylaştı. İşte konuya dair merak edilenler…