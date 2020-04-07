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uygulaması kişisel verileri tehdit ediyor! nasıl yapılır, siber saldırılardan nasıl korunulur?

Ülkemizdeki corona virüsü salgını nedeniyle kullanımı yoğunluk kazanan video konferans uygulamalarından programının güvenlik sorunları nedeniyle yasaklanması "siber saldırılardan kişisel veriler nasıl korunur?" sorusunun vatandaşlar tarafından merak edilmesine neden oldu. Görüntülü konuşma uygulamalarının, veri gizliliğini ve kişisel bilgi güvenliğini tehdit etmesi insanların güvenli program arayışına çıkmasına sebep olurken özellikle son zamanlarda kullanımı artan aracılığı ile kişisel verilerde güvenlik problemi oluşması ve toplantıların hacklenmesi çok sayıda kurumun evden çalışma sırasında kullandığı çevrimiçi video konferans programları ile ilgili şüpheleri arttırdı. Bilişim Grubu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuyla ilgili detaylara değindi. Peki, Zoom nedir, neden yasaklandı? Görüntülü konuşma yani video konferans uygulamalarında güvenlik nasıl sağlanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:00 ABONE OL
Zoom uygulaması kişisel verileri tehdit ediyor! Zoom hesap silme nasıl yapılır, siber saldırılardan nasıl korunulur?

uygulamasının güvenlik sorunu nedeniyle gündeme gelen kişisel verilerin bu tür uygulamalara yapılan siber saldırılardan ve hacklenmelerden korunabilmesi gibi birçok konu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle ülkemizde son zamanda yaşanan salgın nedeniyle evden çalışmalarını sürdüren kurumlarda kullanımı artan video konferans uygulamaları, güvenlik açısından tehdit saçıyor. Bilişim Grubu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada vatandaşları tedirgin eden bu güvenlik sorunu ile ilgili detaylara değindi. Dünya genelinde salgın sürecinde kullanım oranı yüzde 67 oranında artan ise son günlerde ortaya çıkan güvenlik sorunu nedeniyle birçok vatandaşın uygulamayı kullanmayı bırakarak kaldırması var olan hesaplarını silmelerine neden oldu. Peki, var mı? nasıl yapılır? İşte gündeme gelen konu ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ZOOM UYGULAMASI ADETA TEHDİT SAÇIYOR!

Koronavirüs ile beraber milyarlarca insanın evde kendilerini izole etmesi, video konferans uygulamalarına olan talebi olağanüstü düzeyde artırdı. Bu süreçte kullanımı artan Zoom uygulaması ile ilgili son dönemde ortaya çıkan güvenlik sorunu haberleri vatandaşların Zoom hesap silme nasıl yapılır, siber saldırılardan nasıl korunulur? Gibi sorularını internet üzerinden sorgulamalarına neden olurken Bilişim Grubu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Şenol Vatansever konuya dair detayları AA muhabiri ile paylaştı. İşte konuya dair merak edilenler…

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Zoom uygulaması kişisel verileri tehdit ediyor! Zoom hesap silme nasıl yapılır, siber saldırılardan nasıl korunulur?
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