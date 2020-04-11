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Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

'de,  tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan Gusup Çelik (86), evine ekmek getiren ekipleri görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa kurumunda görevli Çarşı Mahalle Bekçileri ile karşılamaya başladı. Bekçiler, vatandaşların kapısına kadar ekmeklerini götürerek, teslim etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 16:17 ABONE OL
Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasının ardından, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla evlere ekmek dağıtımı başladı.

Kent genelinde, Vefa Sosyal Destek Grubu telefon numaralarını arayan vatandaşlara ekmek götürüldü. Ekipler, yasak nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlara dağıtımı yapılmayan gazeteleri de ekmekle birlikte verdi.
Merkez Akdeniz İlçesinde bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nden gelen ekmek talebini alan ekipler, fırından ekmek alarak, adrese gitti. Ekiplerin getirdiği ekmek ve gazeteyi alan Çelik, duygulanarak gözyaşı döktü.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa kurumunda görevli Çarşı Mahalle Bekçileri ile karşılamaya başladı. Bekçiler, vatandaşların kapısına kadar ekmeklerini götürerek, teslim etti.

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Evine ekmek getiren ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı
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