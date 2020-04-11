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Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, görevli olanları hiç hesaba katmadan seferleri iptal etti. 'ta hastaneden çıkıp otobüs bulamayan iki hemşireyi ise, polis ekipleri evlerine götürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 20:59 ABONE OL
Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11-12 Nisan için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. Sefer sayılarındaki azalma nedeniyle sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlar işyerleri ve evlerine giderken uzun süre toplu taşıma aracı bekledi.

Esenyurt'ta hastaneden çıkan iki hemşire de evlerine gitmek için uzun süre otobüs bekledi. Otobüs gelmeyince devreye denetim yapan polis ekipleri girdi. Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan ekipler, evlerine gidemeyen iki hemşireyi polis aracına alarak evlerine götürdü. Denetim yapan ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücülere de ceza kesti.

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Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım
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