Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü

'ın Ulucak ilçesinde, birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan 86 yaşındaki Hatice F., hava alma bahanesiyle çıktığı evden 'nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü. Kula girişinde polis ekiplerince durdurulan yaşlı kadın, kızına teslim edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 20:54 ABONE OL
Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü

Uşak'ın Ulucak ilçesinde kızı ve damadı ile birlikte oturan Hatice F., iddiaya göre saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle kızı ve damadıyla tartıştı. Tartışmanın ardından hava alacağını söyleyip evden çıkan yaşlı kadın, İzmir- Ankara D300 Karayolu'na çıkarak, yaklaşık 36 kilometre boyunca yürüdü.

Kula girişindeki polis uygulama noktasına kadar gelen kadını fark eden ekipler, Hatice F.'ye nereye gittiğini sordu. Hatice F. ise polise, kızı ve damadıyla tartıştığını, İzmir'in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi. Hatice F.'nin kızı Ayşe S.'ye ulaşan ekipler, durumu bildirdi. Kula'ya gelip annesini polislerden teslim alan Ayşe S., "Evden çıktığı andan itibaren annemi aramaya başladık. Aramadığımız yer kalmadı. Çok meraklandık" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA