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tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın edildi

İstanbul Büyükçekmece 'nde yeni tip (Kovid-19) tedavisi gören, aralarında 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık'ın da olduğu 10 kişi sağlığına kavuşarak edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 16:50 ABONE OL
Koronavirüs tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın taburcu edildi

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yakınları hastaneye gelemeyen hastalar, belediyenin Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ambulansları ile evlerine götürüldü.

Günler sonra aileleriyle yeniden buluşmanın sevincini yaşayan hastalar, tedavilerini gerçekleştiren Mimarsinan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına ve ambulans hizmeti veren Büyükçekmece Belediyesine teşekkür etti.

Taburcu edilen hastalardan 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle hastaneye geldiğini, 4 gün süren tedavinin ardından taburcu edildiğini, iyileştiğini fakat ağrılarının devam etiğini kaydetti.

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Koronavirüs tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın taburcu edildi
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