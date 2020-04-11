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ile evde yapımı: Kuru ve ile , ?

Piştiğinde tüm eve yayılan kokusuyla cezbeden , evde olduğumuz bu günlerde birçok kişi tarafından araştırılıyor. Evde yapımının birçok püf noktası bulunuyor. Özellikle corona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasından bu yana vatandaşlar evde ekmek yapımını merak ediyor. Temel besin kaynağı olan ekmek evde kolay bir şekilde nasıl yapılır? Kuru ve ile ekmek tarifi yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? Büyük küçük dinlemeden herkesin severek yediği ekmek tarifini sizlere sunuyoruz. Peki kuru ve yaş maya ile ekmek tarifinde püf noktaları nelerdir? ? İşte ile evde ekmek yapımı...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 14:40 ABONE OL
Kuru maya ile evde ekmek yapımı: Kuru ve yaş maya ile ekmek tarifi, evde ekmek nasıl yapılır?

2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ardından '?' internette en çok araştırılan konu haline geldi. Evde yapımına başlayan vatandaşlar ekmek yapımının püf noktalarını merak ediyor. Özellikle kuru ve ile yapılan sıklıkla araştırılıyor. Evde kolay ve zahmetsiz bir ekmek yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre! Peki evde ekmek nasıl yapılır? İşte en kolay kuru ve yaş mayalı ekmek tarifi…

EVDE EKMEK NASIL YAPILIR?

Corona virüs salgınına karşı evlerinde oturan vatandaşlar fırına gitmek yerine evde kolay ekmek yapımını araştırıyor. Özellikle karantina günlerinden 'Evde ekmek nasıl yapılır?' konusu sıklıkla araştırıyor. Hem leziz hem de sağlıklı kuru ve yaş maya ile yapılan ekmek tarifini sizlere sunuyoruz. İşte merak edenler için evde ekme tarifi ve ekmek yapımının püf noktaları….

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Kuru maya ile evde ekmek yapımı: Kuru ve yaş maya ile ekmek tarifi, evde ekmek nasıl yapılır?
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