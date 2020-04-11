Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak? 2020 İmsakiye yayınlandı mı? Diyanet İşleri ile Ramazan başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günler takvimini yayınladı. Yayınlanan takvim ile 2020 Ramazan başlangıç tarihi de netleşti. Müslüman âlemi dualar ve ibadetler ile geçireceği on bir ayın sultanı için geri sayıma başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Ramazan imsakiyesi ise merak konusu oldu. İmsakiye sayfamız üzerinden sahur ve iftar saatleri bilgisine bu yıl da en doğru şekilde ulaşabileceksiniz. İftar ve sahur kaçta sorularınız sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden yanıtını bulacak. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI MI?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği imsakiye henüz yayınlanmadı. Ramazan imsakiyesi yayınlanır yayınlanmaz sayfamız üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgilerine ulaşabileceksiniz.

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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ne zaman başlıyor sorusu da cevabını buldu.

İşte detaylar;