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haberi: 'da ilginç olay! Aç kalan girdiği tesisin buzdolabına dadandı

haberi: Uludağ’ın zirvesinde bulunan teleferik tesislerinin davetsiz bir misafir vardı. Bir aç kalınca tesise girip buzdolabını açmaya çalıştı. O anlarda güvenlik görevlileri ayıya hiç zarar vermedi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 11.4.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 16:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Bursa'da ilginç olay! Aç kalan ayı girdiği tesisin buzdolabına dadandı

Son dakika haberi... Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Bursa Uludağ'ın zirvesinde bulunan teleferik tesislerinin davetsiz bir misafiri vardı.Ormanda aç kalan bir ayı tesise girdi.

BUZDOLABINI AÇAMAYINCA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Ayıyı gören güvenlik görevlileri şaşkınlık yaşadı. O anları cep telefonu ile kaydeden güvenlik görevlisi ayının kendilerine saldırmasından yaşadığı endişeyi paylaştı. Tesiste bulunan buzdolabına yönelen ayı dolabı açmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri de ayıya hiç müdahale etmedi. Şaşkın ayı dolabı açamayınca olay yerinden uzaklaştı.

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Son dakika haberi: Bursa'da ilginç olay! Aç kalan ayı girdiği tesisin buzdolabına dadandı
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