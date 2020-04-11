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Son dakika haberleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk kez yurt dışından gelen bir vatandaşta tanısı konulan salgın ile ilgili son dakika haberleri ise art arda geliyor. İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika yapılan açıklamaya göre İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde 2 gün boyunca ilan edildiği duyuruldu. Yaşanan gelişmelerin ardından hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Ne zaman başlayacak ve bitecek gibi soruların cevabı araştırılmaya başladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 11.4.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 07:39 ABONE OL
Son dakika haberleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri ise peş peşe geliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan akşam saatlerinde gelen son dakika açıklamasına göre İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirde 2 gün sokağa çıkma yasağının geldiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağının bu geceden itibaren başlayacağı açıklandı. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından hangi illerde var, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek sorularının cevabı da merak konusu oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

İşte tüm detaylar;

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Son dakika haberleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?
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