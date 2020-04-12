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Evine çağırıp alkol aldığı arkadaşları tarafından dövülüp bıçaklandı!

'da korkunç olay! haberine göre; Abbas Ç. (43) isimli vatandaş, evine çağırdığı 3 arkadaşıyla alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Abbas Ç., arkadaşları tarafından dövülüp yüzünden bıçaklandı. Yaralı adam, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 10:47 ABONE OL
Evine çağırıp alkol aldığı arkadaşları tarafından dövülüp bıçaklandı!

Olay, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Evde alkol alan Abbas Ç., R.D., S.A. ve N.K. isimli arkadaşlar arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DÖVÜP YÜZÜNDEN BIÇAKLADILAR

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. R.D., S.A. ve N.K., ev sahibi Abbas Ç.'yi dövdükten sonra yüzünden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibine bir süre direnen Abbas Ç., ikna edilerek, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Abbas Ç.'nin yüzünde kırık ve bıçak yarası olduğu belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Evine çağırıp alkol aldığı arkadaşları tarafından dövülüp bıçaklandı!
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