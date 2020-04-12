İmmün plazma bağışına büyük ilgi

: İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk Covid-19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğündetoplandı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabındanduyuran İstanbul Üniversitesi İstanbul TıpFakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında,"İlk plazma veren iç hastalıkları asistanımızve ilk Covid-19 vakalarından olan sevgiliYavuzumuz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.Ankara'dayaşayan işadamı Ali Yağcı (39) iş seyahati içingittiği İstanbul'dan dönüşünde rahatsızlanıncaailesini almak için gittiği Antalya'da Eğitimve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 29Mart'ta koronavirüs teşhisi konulan 5 günlüktedavisinin ardından taburcu olan Yağcıevdeki izolasyon süresinin dolmasınınardından plazma bağışçısı olmak istiyor.Türk KızılayıEge Kan Alma Merkezi bağış randevusuiçin 05380573070-05380573067 numaralarınıverdi.