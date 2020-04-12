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bağışına büyük ilgi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 ABONE OL
İmmün plazma bağışına büyük ilgi
İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk bağışı asistan yaptı: İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk Covid- 19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğünde toplandı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında, "İlk plazma veren iç hastalıkları asistanımız ve ilk Covid-19 vakalarından olan sevgili Yavuzumuz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
İşadamından büyük fedakârlık: Ankara'da yaşayan işadamı Ali Yağcı (39) iş seyahati için gittiği İstanbul'dan dönüşünde rahatsızlanınca ailesini almak için gittiği Antalya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 29 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulan 5 günlük tedavisinin ardından taburcu olan Yağcı evdeki izolasyon süresinin dolmasının ardından plazma bağışçısı olmak istiyor.
İzmir'de bağış çağrısı: Türk Kızılayı Ege Kan Alma Merkezi bağış randevusu için 05380573070-05380573067 numaralarını verdi.
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İmmün plazma bağışına büyük ilgi
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