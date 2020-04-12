İmmün plazma bağışına büyük ilgi

İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk bağışı asistan yaptı
: İstanbul Tıp Fakültesi'nde ilk Covid-
19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğünde
toplandı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından
duyuran İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında,
"İlk plazma veren iç hastalıkları asistanımız
ve ilk Covid-19 vakalarından olan sevgili
Yavuzumuz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
İşadamından büyük fedakârlık:
Ankara'da
yaşayan işadamı Ali Yağcı (39) iş seyahati için
gittiği İstanbul'dan dönüşünde rahatsızlanınca
ailesini almak için gittiği Antalya'da Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 29
Mart'ta koronavirüs teşhisi konulan 5 günlük
tedavisinin ardından taburcu olan Yağcı
evdeki izolasyon süresinin dolmasının
ardından plazma bağışçısı olmak istiyor.
İzmir'de bağış çağrısı:
Türk Kızılayı
Ege Kan Alma Merkezi bağış randevusu
için 05380573070-05380573067 numaralarını
verdi.