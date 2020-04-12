Kolay ekmek yapımı tarifi! Kuru maya ile evde ekmek nasıl yapılır?

Sofraların en sevilen lezzeti ekmek, son dönemlerde fırından almak yerine evde yapılan bir besin haline geldi. Her yemeğin yanına yakışan, birçok kişisinin onsuz karnım doymaz dediği ekmek, yediden yetmişe herkesin yemeğin yanında tükettiği bir besindir. Ekmek yapımı aslında sanılanın aksine çok kolaydır. Kuru maya ile evde ekmek yapımı en sık tercih edilen ekmek tarifi arasındadır. Ekmek yapımını bilmeyenler son dönemlerde internette 'Ekmek nasıl yapılır?' sorusunu araştırsa da lezzetli ve çıtır çıtır bir ekmek tarifinde dikkat edilmesi gereken nokta püf noktalarıdır. Ekmek yapımı çok az malzemeyle kısa sürede gerçekleşir. Ekmek tarifi denerken püf noktalara dikkat edildiğinde tıpkı fırından almış gibi dışı çıtır içi yumuşacık bir ekmek yapılabilir.

Ekmek tarifinde püf noktalarına değinmeden önce kuru maya ile ekmek yapımı için malzemeler nelerdir bir göz atalım.

KURU MAYA İLE EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ: