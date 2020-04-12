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Kolay tarifi! Kuru maya ile evde ?

Corona virüs salgını sebebiyle evden çıkılmaması gerekiyor bu durumda herkes evde ekmek yapımını araştırıyor. sanıldığı kadar zor değil üstelik ekmek tarifinde püf noktalara dikkat edilirse odun ateşinde pişmiş gibi çıtır çıtır ekmekler yapmak mümkün. '?' sorusuna yanıt arayanların en çok tercih ettiği , kuru maya ile yapılanlar oluyor. Kuru maya ile evde ekmek yapımında püf noktalarına dikkat edildiğinde fırından güzel kabaran, iyi mayalanan, içi yumuşacık ekmekler çıkıyor. Çok az malzemeden oluşan ekmek, temel besin kaynağı olması sebebiyle herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Peki, her öğün tercih edilen ekmek nasıl yapılır? Ekmek yapımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte ...

Giriş Tarihi: 12.4.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 10:32 ABONE OL
Kolay ekmek yapımı tarifi! Kuru maya ile evde ekmek nasıl yapılır?

Sofraların en sevilen lezzeti ekmek, son dönemlerde fırından almak yerine evde yapılan bir besin haline geldi. Her yemeğin yanına yakışan, birçok kişisinin onsuz karnım doymaz dediği ekmek, yediden yetmişe herkesin yemeğin yanında tükettiği bir besindir. aslında sanılanın aksine çok kolaydır. en sık tercih edilen arasındadır. Ekmek yapımını bilmeyenler son dönemlerde internette '?' sorusunu araştırsa da lezzetli ve çıtır çıtır bir ekmek tarifinde dikkat edilmesi gereken nokta püf noktalarıdır. Ekmek yapımı çok az malzemeyle kısa sürede gerçekleşir. Ekmek tarifi denerken püf noktalara dikkat edildiğinde tıpkı fırından almış gibi dışı çıtır içi yumuşacık bir ekmek yapılabilir.

Ekmek tarifinde püf noktalarına değinmeden önce kuru maya ile ekmek yapımı için malzemeler nelerdir bir göz atalım.

KURU MAYA İLE EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ:

  1. 2 yemek kaşığı kuru maya
  2. 1 yemek kaşığı toz şeker
  3. 2 su bardağı ılık su
  4. 4 su bardağı un
  5. 2 tatlı kaşığı tuz
  6. Üzeri için: yoğurt

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Kolay ekmek yapımı tarifi! Kuru maya ile evde ekmek nasıl yapılır?
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