SABAH okuyucusunu yalnız bırakmadı

BONCUKFurkan

ALTUNTAŞ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Turkuvaz Dağıtım okuyucuları gazetesiz bırakmadı. Tüm yurtta başta SABAH olmak üzere birçok gazetenin dağıtımı hijyen kurallarına uygun olarak yapıldı. Turkuvaz Dağıtım, geniş dağıtım ağıyla sokak sokak SABAH, Takvim ve Fotomaç gazetelerini abonelerine ulaştırıldı. Gazeteler abone olan okuyucuların evlerine kadar ulaşırken abone olmayan vatandaşlar ise mahallelerindeki fırınlar ve benzin istasyonlarındaki standlarda gazetelere ulaşabildi. Turkuvaz Dağıtım Genel Müdürü İsmail Albayrak, sokağa çıkma yasağı kararının alındığı 31 ilde okuyuculara gazeteyi başarıyla ulaştırdıklarını belirterek, şunları söyledi: "Binlerce personelle sokaklara çıkarak başta Sabah gazetesi olmak üzere dağıtımını üstlendiğimiz tüm gazetelerin dağıtımını gün boyu gerçekleştirdik. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlarımız da bu hizmetten memnun kaldı. Dağıtımı yaparken tüm hijyen kurallarını harfiyen yerine getirdik."Turkuvaz Dağıtım çalışanları görevlerini yerine getirerek okurlarını gazetesiz bırakmadı. Açık olan işyerlerine sabahın ilk ışıklarıyla gazeteleri teslim eden Turkuvaz Dağıtım çalışanları abonelerin gazetelerini de evlerine bıraktılar. Ayrıca fırınların önlerine kurulan stantlarda da gazeteler yerini aldı. Turkuvaz Dağıtım Bursa baş bayi Mustafa Türkan, gece 03:30 itibarıyla gazete ve dergi dağıtımına başladıklarını belirterek, "Vatandaşımız gazeteye ulaşmada sorun yaşamadı. Bundan sonra da gazeteyi okuyucumuza ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.Turkuvaz Dağıtım, Antalya'da da şehrin hemen her bölgesine gazete dağıtımı yaptı. Mahallelerindeki açık olan fırınlar ve benzin istasyonlarındaki standlarda gazeteye ulaşan vatandaşlar uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi: "Bu sıkıntılı günlerde habersiz, gazetesiz kalmadık. Çok şükür gazetemize ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."Gazete satışı yapılan market ve büfelerin kapalı olması nedeniyle Turkuvaz Dağıtım kentin farklı bölgelerinde satış noktası oluşturup gazeteyi vatandaşa ulaştırırken abone görevlileri ise şehri 4 bölgeye ayırıp evlere gazete servisi yaptı.Geniş dağıtım ağıyla sokak sokak Sabah, Takvim ve Fotomaç gazetelerini abonelerine ulaştıran Turkuvaz Dağıtım Kayseri Bölge Sorumlusu Ümit Akbıyık, "Sokağa çıkma yasağıyla birlikte abonelerimizi Turkuvaz Dağıtım olarak gazetesiz bırakmadık. Kurye arkadaşlarımız tüm abonelere gazete dağıtımın yanı sıra temel ihtiyaçlarının alınmasında da yardımcı oluyor. Sokağa çıkma yasağında Turkuvaz dağıtım olarak gazetelerimizi sorunsuz şekilde okurlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.Turkuvaz Dağıtım oluşturduğu sistemle vatandaşları habersiz ve gazetesiz bırakmadı. Sabah gazetesine abone olan okuyucular sabahın erken saatinde kapılarının önünde gazeteye ulaştı. Ayrıca fırınlar ve benzin istasyonlarındaki stantlarda da gazeteler yerini aldı.TURKUVAZ Medya Abone Genel Müdürü Mahmut Tan, SABAH okuyucularına günün ilk saatlerinden itibaren gazeteleri ulaştırdıklarını söyledi. Yasak nedeniyle kapalı olan işyerleri haricindeki abonelerin hepsine ulaştıklarını söyleyen Tan, "Okurlarımızın gazetelerine ulaşması için yoğun gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın biz gazeteleri evlerine kadar götürürüz" dedi./ SABAH