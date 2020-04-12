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"Türkçe bilmiyorum" diyerek polisi kandırmaya çalıştı ama cezadan kaçamadı

'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan şahıs, "Türkçe bilmiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Türkçe'yi bildiği anlaşılan adama 'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 11:02 ABONE OL
Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı ama cezadan kaçamadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara bugün de devam edildi.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, ama cezadan kaçamadı | Video

Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkan yabancı uyruklu bir kişi de polis tarafından durduruldu. Türkçe bilmediğini söyleyen kişi ceza lafını duyunca Türkçe bildiği anlaşıldı. Polis, Tarık isimli şahsa Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazdı.

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"Türkçe bilmiyorum" diyerek polisi kandırmaya çalıştı ama cezadan kaçamadı
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