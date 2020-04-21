Ceylan’ı öldüren baba tutuklandı, son infaz yasasında tahliye olmadı

Gaziantep'te baba Müslüm A. (33) üç çocuğundan en büyüğü olan 9 yaşındaki Ceylan A.'yı kardeşlerinin gözü önünde döverek yaraladı. Ceylan A., beş gün boyunca yaşam mücadelesi verdiği hastanede bugün hayatını kaybetti.

İNFAZ YASASIYLA BİR ALAKASI YOK!

Baba M.A.'nın daha öncede eşini bıçakladığı için cezaevine girdiği ve sonra tahliye edildiği öğrenildi. Sosyal medyada son infaz yasası kapsamında cezaevinden çıktığı yönünde spekülasyon içerikli yalan paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti.

Cani baba M.A. 6 ay önce tahliye edilmişti

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Şüpheli M.A ve suç konusu olay hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi.

CEYLAN'I ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, C. A.'nın babasının darp etmesi sonucu tedavisi devam ettiği sırada 21 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybettiğini ifade etti. C.A'nın babası şüpheli M.A hakkında 16 Nisan 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtti. Şüphelinin 17 Nisan 2020 tarihinde göz altına alındığı, 18 Nisan 2020 tarihinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı ifade edildi. Soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

SON İNFAZ YASASINDAN DOLAYI DEĞİL, ALTI AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Şüphelinin 31 Mayıs 2019 tarihinde eşine karşı yaralama suçundan tutuklandığı, 04 Kasım 2019 tarihinde tahliye edildiğinin tespit edildiği vurgulandı. Bu tarihe göre, sosyal medyada yalan yayan muhalif kesimin algı opersyonu olarak söylediği gibi son infaz yasasından değil, şüpheli baba M.A. daha önce altı ay önce yani 4 Kasım 2019 tarihinde cezaevinden çıktığı ortaya çıkmış oldu. Buna rağmen hâlâ sosyal medyada çeşitli iletiler paylaşılarak yalan bilgi yayılmaya çalışılıyor.