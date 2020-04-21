Kim Jong kimdir? Kuzey Kore lideri Kim Jong kaç yaşında ve aslen nereli?

Kuzey Kore lideri Kim Jong ile ilgili CNN International kanalında yapılan son dakika hayati tehlike açıklaması sonrasından Kuzey Kore liderine ilişkin bilgiler merak edilerek arama motorlarında yoğun şekilde Kim Jong kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? şeklinde sorularla araştırmalara yapılmaya devam ediliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli merak edenler içeriğimizi inceleyerek detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir. İşte tüm ayrıntılar…

KİM JONG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Kim Jong-un (resmen yazılışı Kim Jong Un; Korece: 김정은; d. 8 Ocak 1983 veya 1984) 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır (Kaynak Vikipedi)