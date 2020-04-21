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'ta bir evin üzerine otomobil düştü

’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil, yolun aşağısında bulunan evin çatısına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 21:16 ABONE OL
Zonguldak'ta bir evin üzerine otomobil düştü

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Emirhan Karabulut (20) yönetimindeki 06 MUS 25 plakalı otomobil, virajlı yolda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun aşağısında bulunan evin çatısına uçtu. Sürücü Emirhan Karabulut'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanında bulunan babası Emir Karabulut (50) yaralandı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zonguldak'ta bir evin üzerine otomobil düştü
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