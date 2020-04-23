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iğne orucu bozar mı? ?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının yaklaşmasıyla islam dünyası tatlı telaş yaşıyor. Bire bin kazandıran bu mübarek günlerde Müslümanlar yerine getirecekleri oruç ibadetine dair heyecanın yanı sıra merak edilen sorulara yanıt arıyor. Bunların arasında “ iğne orucu bozar mı?’’ yer alıyor. Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. İbadetimizi yerine getirirken, yaptıklarımız orucumuza nasıl etki ettiğini bilmek gerekir. İslam âlimleri ramazanın gündüzünde kişiye yapılan iğneleri ikiye ayırmışlardır. Peki diyanete göre ? ?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 13:05 ABONE OL
Ağrı kesici iğne orucu bozar mı? Ağrı kesici iğne vurdurunca oruç bozulur mu?

Tüm islam aleminin en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Müslümanlar sosyal hayatlarını devam ettirirken oruç ibadetini de zarara uğratmamaları önem teşkil ediyor. Gün içerisinde en çok sorulan soruların başında ise ''ağrı kesici iğne orucu bozar mı?'' Geliyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Buna göre; iğne yaptırmak orucu bozar mı? Ağrı kesici iğne vurdurunca oruç bozulur mu?

AĞRI KESİCİ İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı geri sayımı sürerken orucu bozan ve bozmayan durumlar merak ediliyor. Oruçluyken belli sebeplerden ötürü ağrı kesici iğne olacak vatandaşlar oruçlarının bozulup bozulmayacağına dair bilgileri araştırıyor. Buna göre; ağrı kesici iğne orucu bozar mı? İşte tüm bilgiler…

Diş çektirmek orucu bozar mı? Diş çektirince oruç bozulur mu?

AĞRI KESİCİ İĞNE ORUCU BOZAR MI?

İslam âlimleri ramazanın gündüzünde kişiye yapılan iğneleri ikiye ayırmışlardır. Serum gibi gıda veren iğneler; bunlar orucu bozar. Ancak ağrı kesici veya tedavi edici antibiyotik türü iğneler ise orucu bozmaz. Bununla beraber mecbur kalınmadıkça iğneyi geceye bırakmak daha doğru olur.

AŞI OLMAK VEYA İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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Ağrı kesici iğne orucu bozar mı? Ağrı kesici iğne vurdurunca oruç bozulur mu?
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