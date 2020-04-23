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? Oruca nedir?

On bir ayın sultanı Ramazan ayında geri sayım sürerken Müslüman alemi oruç tutmak için hazırlıklara başladı. Daha önceden hiç oruç tutmayan veya ilk defa tutmaya niyetlenen vatandaşlar ‘’ oruca nedir, ?’’ gibi soruların yanıtlarını internetten araştırmaya başladı. Niyet etmek orucun şartları arasındadır. Doğru zamanda ve doğru şekilde niyet edilmelidir ki oruç kabul kılınsın. Kişi oruç tutmak için niyetini açık ve içten bir şekilde dile getirmelidir. Niyetsiz orucun kabul edilmeyeceği gibi kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Peki oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? ?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:23 ABONE OL
Oruca nasıl niyet edilir? Oruca niyet etmek nedir?

Ramazan orucunda niyet etmek islamın en önemli unsurlarından biridir. Kişi oruç için niyetlenirse kalben ve diliyle dile getirmelidir. Oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışındaki tüm şartlarının yerine getirildiği durumlarda bile oruç niyet edilmediği taktirde kabul olmayabilir. İlk defa oruç tutacak olan vatandaşlar oruca niyet etmek nedir? Oruca nasıl niyet edilir? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? İşte yanıtı…

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Mübarek Ramazan ayı için tüm Müslüman alemi iftar ve sahur hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlar konuyla alakalı oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz.

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Oruca nasıl niyet edilir? Oruca niyet etmek nedir?
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