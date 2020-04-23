Oruca nasıl niyet edilir? Oruca niyet etmek nedir?

Ramazan orucunda niyet etmek islamın en önemli unsurlarından biridir. Kişi oruç için niyetlenirse kalben ve diliyle dile getirmelidir. Oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışındaki tüm şartlarının yerine getirildiği durumlarda bile oruç niyet edilmediği taktirde kabul olmayabilir. İlk defa oruç tutacak olan vatandaşlar oruca niyet etmek nedir? Oruca nasıl niyet edilir? Sorularına yanıt aramaya başladı. Peki oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir? İşte yanıtı…

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Mübarek Ramazan ayı için tüm Müslüman alemi iftar ve sahur hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlar konuyla alakalı oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz.

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