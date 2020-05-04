SON DAKİKA: Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, saat 15.36'da Akdeniz'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklanırken derinliği 18.5 km olarak kamuoyuna duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ayrıca, depremin merkez üssünü Akdeniz'in Girit Adası olarak açıkladı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Akdeniz'de meydana gelen depreme ilişkin güncel verileri paylaştı. AFAD, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 9.79 km olarak açıkladı.

BÖLGEDE CUMARTESİ DE ŞİDDETLİ BİR DEPREM OLMUŞTU

Akdeniz'in Girit Adası açıklarında cumartesi günü de 6.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. O günden bu yana hareketli olan Akdeniz'de, peş peşe artçı sarsıntılar da oluyor. Öte yandan, Türkiye'de olan son depremler de merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler listesi şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ