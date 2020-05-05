HaberlerYaşam HaberleriDeprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 5 Mayıs 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 5 Mayıs 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…
Aktif fay hatlarının uzanış doğrultusu üzerinde yer alan ve deprem kuşağı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde değişik şiddetlerde son dakika depremleri yaşanamaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. Ülkemizde deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde olduğu ile ilgili bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte 5 Mayıs 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Giriş Tarihi: 5.5.2020 19:29Son Güncelleme: 5.5.2020 19:29ABONE OL
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 5 MAYIS 2020