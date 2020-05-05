O doktora tahliye

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında dava açılan uzman doktor Özgür Tarhan'ın, delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. Tarhan'ın yargılanmasına tutuksuz devam edilecek. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Tarhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Karaman'ın ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu. Karaman'ın ölüm nedeninin "anestezik madde (propofol, fentanil) alımına bağlı meydana geldiği" tespitinin yapıldığı raporda, bu ilacın kimin tarafından maktuleye verildiğinin anlaşılamadığı belirtildi. Anestezide kullanılan propofolun aynı zamanda kötüye kullanılmasının da mümkün olduğuna dikkat çekilen raporda "Bu ilacın eczanelerde satışının yapılmadığı, sadece sağlık kuruluşlarına verildiği, kişilerin ve sağlık personelinin bu ilacı satın alamadığı, dolayısıyla bu ilacın verildiği kuruluşun dışına çıkartılmasının uygun olmadığı, ayrıca hekim ifadesinde belirtildiği üzere propofolun enjektör içinde taşınmasının da tıbben uygun olmadığı, propofolun çantadan, ölen tarafından alınarak mı, yoksa hekim tarafından mı uygulandığının anlaşılmadığı, kişinin ölümünün TCK madde 83 veya madde 85 kapsamında değerlendirileceği hususunun mahkemenizce değerlendirilmesinin uygun olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.Suçsuz olduğunu savunan Özgür Tarhan, "Müşteki avukatı, olay yerinde cinayetle ilgili karartma olduğu iddiasında bulunuyor. Ortada cinayet olmadığı net şekilde belli. Delil karartma söz konusu değil. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Tarhan'ı, "delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle" tahliye etti. Duruşma ise 6 Temmuz'a erteledi. ANKARAKARARIN açıklanmasını ardından fenalık geçiren Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman basına açıklama yaptı. Kızının, sanık Özgür Tarhan ve arkadaşının tuttuğu evde ölü bulunduğunu hatırlatan anne Karaman, "Maksadı belli bir ev. 'Gidip de Özgür Tarhan'ın evinde öleyim.' demedi benim çocuğum. Kızım öldürüldü, adalet istiyorum, kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım. Bu tahliye hangi vicdana sığar? Babası hasta olduğu için duruşmaya gelemedi. Babası bana, 'Anneler çocukları için ağlar ama bir baba çocuğu için ağlarsa bu felakettir' dedi. Bize felaketi yaşattılar. Kızım, ölümüne neden olacak o kadar ilacı nasıl aşılasın kendisine? Sanık, 46 yaşında iyi bir baba, iyi bir eş olduğunu söyleyerek mahkemeyi yanıltıyor. Öyle de yaptı zaten. Saplantılı bir aşık kızımı kıskançlık nedeniyle öldürdü" ifadelerini kullandı