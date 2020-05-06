Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 6 Mayıs

Son dönemde yurdun pek çok yerinde gerçekleşen sarsıntılar, depremi yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca, en ufak sarsıntı olduğunda bile 'deprem mi oldu?' aratmaları hız kazanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurtta yaşayan son depremleri anlık olarak paylaşıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yer verdik.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 6 MAYIS

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!