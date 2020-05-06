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mi oldu? ve listesi 6 Mayıs

Sabah’ın ilk saatlerinde Ayvacık’ta 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Son günlerinde yurdun pek çok kesiminde görülen depremler, vatandaşları tedirgin eden konular arasında yer alıyor. Hal böyle olunca, ‘deprem mi oldu? ve listesi’ gibi aratmalar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 6.5.2020 11:00 ABONE OL
Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 6 Mayıs

Son dönemde yurdun pek çok yerinde gerçekleşen sarsıntılar, depremi yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Hal böyle olunca, en ufak sarsıntı olduğunda bile 'deprem mi oldu?' aratmaları hız kazanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurtta yaşayan son depremleri anlık olarak paylaşıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine yer verdik.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 6 MAYIS

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 6 Mayıs
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