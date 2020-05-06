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Resimli Günü mesajları ve sözleri! 2020 En güzel ve yeni, kısa uzun sözleri burada!

Bahar bayramı olarak bilinen Günü, Hz. Hızır ve İlyas peygamberin bir araya geldikleri gün olarak değerlendiriliyor. Her sene çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan bahar bayramı bu sene evlerde kutlanacak. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal medyadan eşe, dosta ve yakın arkadaşa ‘’ mesajları ve sözleri’’ gönderilmeye başlandı. Doğanın uyanışı ve baharın bayramı olarak bugünde sizlerde sevdiklerine 2020 Resimli ve yeni gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizde, en seçkin ve özel olarak hazırlanan bahar bayramı günü mesajları ve sözleri yer alıyor. İşte, eşe, dosta ve yakın arkadaşınıza SMS, Whatsapp ve Faceboook aracılığıyla göndermek isteyeceğiniz , sözleri…

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:08 Son Güncelleme: 6.5.2020 09:09 ABONE OL
Resimli Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri! 2020 En güzel ve yeni, kısa uzun Hıdırellez kutlama mesajları sözleri burada!

Baharın karşılanması anlamına gelen Günü mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türklerin Orta Asya'dan bu yana sürdürdüğü Hıdırellez bu yıl da geldi çattı. Doğanın uyanışı ve bahar bayramı olarak nitelendirilen bugünde eşe, dosta ve akrabaya atacağınız en güzel mesajları ve sözleri onları mutlu edecek. Sosyal medyada ünlüler bahar bayramı mesajlarını birbirlerine göndermeye başladı. Haberimizde, 2020 Resimli ve yeni Hıdırellez kutlama mesajlarını ve kısa uzun sözlerini derledik. İşte, Hıdırellez Günü resimli mesajları ve sözleri!

HIDIRELLEZ GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 2020 HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI

Tarih boyunca süregelen Hıdırellez Günü mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Türkiye'de 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanıyor. İşte, Whatsapp, SMS ve Facebook aracılığıyla gönderebileceğiniz kısa, uzun ve resimli , sözleri…

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Resimli Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri! 2020 En güzel ve yeni, kısa uzun Hıdırellez kutlama mesajları sözleri burada!
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