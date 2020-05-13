TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Adana Sarıçam Akkuyu ve Buruk kura çekilişi canlı yayını 13 Mayıs

TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 13 Mayıs 2020 tarihli TOKİ Adana Akkuyu çekilişi ve Buruk kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Akkuyu ve Buruk çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. Türkiye'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ ADANA SARIÇAM AKKUYU VE SARIÇAM BURUK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Adana Sarıçam kura çekiliş sonuçları...