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kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Adana Sarıçam Akkuyu ve Buruk kura çekilişi canlı yayını

kura sonuçları isim listesi iki aşamalı olarak açıklanmaya başlandı. İlk olarak Adana Sarıçam Akkuyu TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı. Şimdi ise canlı yayın ile Adana Sarıçam Buruk TOKİ çekilişi ile sonuçlar belirleniyor. Pandemi günlerinde de TOKİ kura çekilişi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ Adana kura çekilişi bugün erken saatlerde başladı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan projeye başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Adana Sarıçam kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyorlar. ’de etkili olan koronavirüs nedeniyle TOKİ Adana Akkuyu ve Buruk kura sonuçları sadece internet üzerinden açıklanıyor. TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi bugün açıklanıyor! İşte, 2020 tarihli TOKİ Adana canlı yayını ve 2+1 3+1 çekilişinden detaylar…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 13:23 Son Güncelleme: 13.5.2020 13:31 ABONE OL
TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Adana Sarıçam Akkuyu ve Buruk kura çekilişi canlı yayını 13 Mayıs

Sarıçam kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 2020 tarihli TOKİ Adana Akkuyu çekilişi ve Buruk kura çekimi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Akkuyu ve Buruk çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Adana Sarıçam kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. 'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ ADANA SARIÇAM AKKUYU VE SARIÇAM BURUK KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 13 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Adana Sarıçam kura çekiliş sonuçları...

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TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... Adana Sarıçam Akkuyu ve Buruk kura çekilişi canlı yayını 13 Mayıs
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