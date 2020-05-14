Son Dakika Haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bilim Kurulu önerdi; Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı nerelerde olacak?

İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 300 bin insanın ölümüne neden olan corona virüs yüzünden tüm hayat akışı değişti. Ülkemizde de ilk virüs 11 Mart'ta tespit edildi ve bu tarihten hemen sonra okullar, restoranlar, lokantalar, kafeler, kuaför ve berberler kapandı. Bilim Kurulu'nun önerileriyle gerçekleştirilen sokağa çıkma yasakları ile virüsün bulaşma hızı oldukça azaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan MYK'da AK Parti kurmayları son bilgileri paylaştı. Virüsün etkileşim içinde olmaması için hem Bilim Kurulu'nun hem de vatandaşların bayramda sokağa çıkma yasağını destekledikleri ifade edildi. Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları!

SON DAKİKA - BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR KAÇ GÜN OLACAK?