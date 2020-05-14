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Haberi: kaç gün olacak? önerdi; Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı nerelerde olacak?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkında araştırmaları sürerken bu konu hakkında istişareler de sürüyor. AK Parti MYK toplantısında da konuşulan konusunda vatandaşların da kısıtlamayı desteklediği ifade edildi. Corona virüsle mücadele konusunda çok önemli olan da bayram arifesi, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde de büyükşehirlerde yasak olması gerektiğini ifade ediyor. Son dakika haberine göre bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bilindiği gibi önümüzdeki hafta sonu 19 Mayıs ile birleştirilmiş ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 09:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bilim Kurulu önerdi; Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı nerelerde olacak?

İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 300 bin insanın ölümüne neden olan corona virüs yüzünden tüm hayat akışı değişti. Ülkemizde de ilk virüs 11 Mart'ta tespit edildi ve bu tarihten hemen sonra okullar, restoranlar, lokantalar, kafeler, kuaför ve berberler kapandı. 'nun önerileriyle gerçekleştirilen sokağa çıkma yasakları ile virüsün bulaşma hızı oldukça azaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan MYK'da AK Parti kurmayları son bilgileri paylaştı. Virüsün etkileşim içinde olmaması için hem Bilim Kurulu'nun hem de vatandaşların bayramda sokağa çıkma yasağını destekledikleri ifade edildi. kaç gün olacak? İşte gelişmesinin detayları!

SON DAKİKA - BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR KAÇ GÜN OLACAK?

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Son Dakika Haberi: Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Bilim Kurulu önerdi; Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı nerelerde olacak?
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