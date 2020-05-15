Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şehit Kamil Kuzeyşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama - 15 Mayıs

CANLI | kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Kuzeyşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama - 15 Mayıs

Çekilişlerin ikinci gününde kura sonuçları isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ kura çekilişi 14 Mayıs günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep Şehit Kamil'e TOKİ tarafından inşa edilen konular sahiplerini buldu. İnşaatı devam eden TOKİ Gaziantep Şehit Kamil konutlarında toplam 700 daire olacak. Bu 2200 sosyal konut arasında ise 1540 adet konutadet 2+1 daire, 660 adet 3+1 tipinde inşa edilmekte. Haberimizde, 100 Bin sosyal konut kapsamında yapılan TOKİ kura çekilişi sonrası TOKİ Gaziantep Şehit Kamil ilçesindeki Kuzeyşehir kura sonuçları yer almaktadır. İşte, TOKİ Gaziantep Şehit Kamil kura sonuçları isim listesi.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 11:10 Son Güncelleme: 15.5.2020 11:19 ABONE OL
CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şehit Kamil Kuzeyşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama - 15 Mayıs

Şehit Kamil Kuzeyşehir projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce 'lı vatandaş, 15 Mayıs TOKİ Gaziantep Şehit Kamil kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Gaziantep Şehit Kamil kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Gaziantep kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Gaziantep Şehit Kamil projesi içerisinde toplam 2200 konut olacak. Bu konutların arasında 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Gaziantep Şehit Kamil kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİT KEMAL KUZEY ŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ 15 MAYIS 2020 CUMA

Haberimizde, TOKİ Gaziantep kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şehit Kamil Kuzeyşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama - 15 Mayıs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA