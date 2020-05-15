CANLI | TOKİ Gaziantep kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ Gaziantep Şehit Kamil Kuzeyşehir kura sonuçları isim listesi sorgulama - 15 Mayıs

Şehit Kamil Kuzeyşehir TOKİ projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Gaziantep Şehit Kamil konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Gaziantep'lı vatandaş, 15 Mayıs TOKİ Gaziantep Şehit Kamil kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Gaziantep Şehit Kamil kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Gaziantep kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Gaziantep Şehit Kamil projesi içerisinde toplam 2200 konut olacak. Bu konutların arasında 1540 adet 2+1 daire, 660 adet 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Gaziantep Şehit Kamil kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİT KEMAL KUZEY ŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ 15 MAYIS 2020 CUMA

Haberimizde, TOKİ Gaziantep kura çekiliş sonuçları hakkında merak edilen tüm bilgiler yer alıyor.