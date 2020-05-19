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duası nedir? Kadir gecesi hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi okunacak dualar suresi ve yapılacak olan ibadetler!

Müslüman âlemi en önemli günlerden birisine daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyor. Kur’an- Kerim’in indirildiği Kadir gecesine bin aydan daha hayırlı olduğuna da vurgu yapılmıştır. okunacak dualar sureler, yapılacak ibadetler ile geçirilerek bugünün feyzinden en verimli bir şekilde faydalanılacak. Kadir suresi başta olmak üzere bugün birçok dua okunarak eller semaya yükselecek. Sabah saatlerinden itibaren Kadir gecesinden hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir sorusu da merak konusu oldu. Peki, Kadir gecesi hangi dualar, sureler okunur ve nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi duası nedir ve bugün neler yapılır?

Giriş Tarihi: 19.5.2020 13:34 ABONE OL
Kadir gecesi duası nedir? Kadir gecesi hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi okunacak dualar suresi ve yapılacak olan ibadetler!

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir suresinde 'bin aydan daha hayırlı' olduğu vurgulanan için geri sayım başladı. Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen bu önemli gün 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Kadir gecesinde hangi dualar sureler okunur, nasıl ibadet edilir gibi sorulara cevap aramaya başladı. Kadir gecesi duası ve okunacak dualar, surelere ve yapılacak ibadetlere ilişkin tüm detaylara bu başlık altında yer verdik. Peki, Kadir gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir, neler yapılır?

KADİR GECESİ DUASI! KADİR GECESİ HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

Kadir suresi başta olmak üzere bugün birçok dua okunacak. Çeşitli ibadetler edilerek bugünün feyzinden faydalanmak isteyen kişiler konu ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Kadir gecesi duası ve bugün yapılacak ibadetler ile ilgili tüm detaylara haberimizde yer verdik.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER?

Kadir gecesi neler yapılır sorusuna cevap olarak okunması tavsiye edilen dualar ve sureleri buradan öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

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Kadir gecesi duası nedir? Kadir gecesi hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir? Kadir gecesi okunacak dualar suresi ve yapılacak olan ibadetler!
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