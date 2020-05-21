Patara Antik Kenti nerededir? Patara Antik Kenti hangi ilde, önemi nedir, nasıl gidilir?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan'da başlatılan 7 tepeden 7 kıtaya projesi kapsamındaki konserler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte başlayarak her gün ünlü müzisyenlerin konserleriyle devam ediyor. 21 Mayıs 2020 Perşembe günü ünlü klarnetçi Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan ile Patara Antik Kenti'nde Trakya ve Balkan Ezgileriyle vatandaşlarımıza an itibariyle konser veriyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek Patara Antik Kenti nerededir? Sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Patara Antik Kenti hangi ilde, önemi nedir, nasıl gidilir merak edenler bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler.

PATARA ANTİK KENTİ NEREDEDİR, ÖNEMİ NEDİR?