Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Patara Antik Kenti nerededir? Patara Antik Kenti hangi ilde, önemi nedir, nasıl gidilir?

Patara Antik Kenti nerededir? , önemi nedir, nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettiriyor. Bu kapsamda 19 Mayıs’tan itibaren ünlü sanatçıların konser verdiği etkinlikte 21 Mayıs 2020 Perşembe günü klarnet virtüözü orkestrası Patara Antik Kenti’nde an itibariyle konser veriyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız Patara Antik Kenti nerededir? Sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. , önemi nedir, nasıl gidilir öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm bilgileri bulabilirler. Peki, Patara Antik Kenti nerededir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 22:02 ABONE OL
Patara Antik Kenti nerededir? Patara Antik Kenti hangi ilde, önemi nedir, nasıl gidilir?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan'da başlatılan 7 tepeden 7 kıtaya projesi kapsamındaki konserler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte başlayarak her gün ünlü müzisyenlerin konserleriyle devam ediyor. 21 Mayıs 2020 Perşembe günü ünlü klarnetçi Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan ile Patara Antik Kenti'nde Trakya ve Balkan Ezgileriyle vatandaşlarımıza an itibariyle konser veriyor. Bu bağlamda vatandaşlarımız arama motorlarına yönelerek Patara Antik Kenti nerededir? Sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Patara Antik Kenti hangi ilde, önemi nedir, nasıl gidilir merak edenler bu başlık altında tüm bilgileri bulabilirler.

PATARA ANTİK KENTİ NEREDEDİR, ÖNEMİ NEDİR?


İşte tüm detaylar…
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Patara Antik Kenti nerededir? Patara Antik Kenti hangi ilde, önemi nedir, nasıl gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA