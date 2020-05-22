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Marketler saat kaça kadar açık? Bugün ve yarın marketler çalışıyor mu? İşte sokağa çıkma yasağı boyunca çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde kısmi yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar "Bugün bakkallar ve marketler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. 81 ilde bayram telaşı başlarken kısıtlama öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar konuya dair yapılan açıklama ve İçişleri Bakanlığı genelgesi detaylarını merak ediyor. Geçtiğimiz gün kısıtlamanın ayrıntılarını açıklayan konuyla ilgili olarak; Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin kısıtlama öncesinde marketlerin belirtilen saate kadar vatandaşlara verebileceğini belirtmişti. Buna göre; bugün ve yarın , saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Arefe günü ve bayramda marketler açık olacak mı, hangi gün? İşte açılış ve kapanış mesai saatleri ile beraber bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçilerin bayramda çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 22:17 Son Güncelleme: 22.5.2020 22:18 ABONE OL
Marketler saat kaça kadar açık? Bugün ve yarın marketler çalışıyor mu? İşte sokağa çıkma yasağı boyunca çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, bugün ve yarın marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Corona virüsü yayılımını en az düzeye indirmek amacıyla getirilen sokağa çıkma yasağının uygulanmasından önce vatandaşlar 4 günlük kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün boyunca ilgili işletmelere alışverişe koştu. Ancak yoğunluk olmaması adına bugün kurumların kapanış saatini 23.00'a kadar uzatabilmesine İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile izin veriliyor. Buna göre; bakkal, manav, market, kuruyemişçi ve kasap gibi işyerleri bugün saat 23.00'a kadar hizmet verebilecek. Peki, Arefe günü ve bayramda , saat kaçta açılacak, kapanacak? Konuya dair açıklama ise geçtiğimiz gün açıklama yapan Erdoğan'dan gelmişti. Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Ramazan Bayramında 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi milyonların alışveriş telaşı da başladı. Binlerce vatandaş bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına "Bakallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?" sorularına gün içerisinde yoğun olarak yanıt aramaya devam ederken bazı günlerdeki çalışma saatlerinin de farklı uygulanacağı açıklanmıştı.

İşte detaylar…

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Marketler saat kaça kadar açık? Bugün ve yarın marketler çalışıyor mu? İşte sokağa çıkma yasağı boyunca çalışma saatleri
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