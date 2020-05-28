20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA kararı! Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Ülkemizde can kayıplarına neden olan hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüsten en fazla etkilenenlar arasında 65 yaş üstü vatandaşlar var. Can kayıplarında 65 yaş üstü kişilerin oranı dikkat çekiyor, bu nedenle virüsün daha fazla kişiye bulaşmaması adına uzun süre önce 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Ara ara, bu vatandaşlarımızın hava almak adına dışarı çıkarıldı. Bugünkü kabine toplantısı sonrasında yapılacak son dakika açıklamalarından sonra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağının bitip bitmeyeceği de kesinlik kazanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

Bilindiği gibi uzun süredir devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği hakkında kritik karar, bugünkü Kabine Toplantısı'nda alınacak. Genel manada sokağa çıkış serbestisi verilmeden toplu alanlarda vakit geçirmemek kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni verilebilir.

20 YAŞ ALTI KİŞİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

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