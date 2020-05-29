Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur? Camilerde cuma namazı nasıl kılınacak, cemaat nasıl saf tutacak?

Koronavirüs salgını nedeni ile uzun bir süredir kapalı olan camiler, 29 Mayıs tarihi itibarı ile yeniden açılıyor. Öğlen ve ikindi namazlarının yanı sıra, cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınmaya başlayacağının duyurulmasıyla birlikte hazırlıklar başladı. Bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde yeni cuma namazı kuralları kamuoyuna duyuruldu. Diyanet, camilerde de sosyal mesafenin önemine vurgu yaparken saf düzeni ve diğer birçok konuya açıklık getirdi.

CAMİLERDE CUMA NAMAZI NASIL KILINACAK, CEMAAT NASIL SAF TUTACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı. Saf düzeni sosyal mesafeye uygun olarak alınacak.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT? HANGİ DUALAR İLE SURELER OKUNUR?

Uzun bir aradan sonra camilerde cemaatle kılınacak olan cuma namazı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. İlk kez kılacak olanların yanı sıra bilgilerini tazelemeyi düşünen kişiler de 'Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar ile sureler okunur?' sorularına yanıt arıyor. İşte, adım adım cuma namazı kılınışı...