Son dakika: Barış Çakan'ı katleden 3 kişi tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olayda şüpheliler K.Y., A.B. ve Ö.Y.'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi. Yazılı açıklamada, maktül Barış Çakan'ın arkadaşı B.A'yı görmek için kısa süreliğine evinden sokağa indiği, iki gencin sokakta yürüdükleri sırada bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen K.Y, A.B ve Ö.Y'yi gördükleri belirtilerek şöyle denildi:

"Maktulün arkadaşı B.A'nın şahıslara ezanın da okunduğunu, yüksek sesli müziği kısmalarını söylemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavgada maktül Barış Çakan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.Y ve A.B ile suça sürüklenen çocuk Ö.Y'nın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildikleri, şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmekle, soruşturma işlemlerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam edilmektedir."

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Açıklamada, bir kısım haberlerde ve sosyal medya hesaplarında belirtilen maktulün Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü yönündeki bilginin tamamen yalan olduğu, bu şekilde manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?



Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Barış Çakan'ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN, 'BARIŞ ÇAKAN' AÇIKLAMASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan elim hadise tüm boyutlarıyla incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Barış Çakan'ın, ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Altun, "Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli genç yavrumuzun çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Yaşanan elim hadise tüm boyutlarıyla incelenmiş ve gerekli adli süreç başlatılmıştır. Yaşanan acı hadisenin gerçek sebebinin belirli çevreler ve odaklar tarafından kasıtlı bir şekilde manipüle edilmesi, hadisenin ısrarla 'Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi' olarak yansıtılması, hakikatin kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini göstermektedir. Toplumsal dinamiklerimizi hedef alan yalan haberlerin, provokasyonların ve algı yönetimi çalışmalarının, kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik son zamanlarda sistematik bir şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyalarından bağımsız olduğu asla düşünülemez" dedi.

'KARANLIK ODAKLARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Altun, devletin kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinleri işgal edip kendilerini esir almasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Milletimiz üzerinde oynanan bu alçak oyunun takipçisi olacak ve gerekli tüm adımları süratle atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon vatandaşımızın sığınağı, koruyucusu ve hizmetkarıdır. Toplumsal huzur ve güvenliğimiz için milletimizle el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.





