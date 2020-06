‘Beni CHP’li Başkan vurdurdu’

İzmir'in Foça ilçesinde manav İsmail Kılınç'ın geçen yıl bacaklarından vurulması ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Bir suç örgütü ile ilgili hazırlanan iddianamede CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kılınç'ın vurulması olayında azmettirici olarak kayıtlara geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı çeteye yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 38 sanık ve 22 müşteki yer aldı. İddianamede Foça'da 9 Eylül 2019'da manav ve kafe işleten 46 yaşındaki İsmail Kılınç'ın bacaklarından vurulması olayında azmettirici olarak CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün ismi yer aldı.







TARTIŞMA SONRASI SALDIRI

İddianamede ifadesi yer alan İsmail Kılınç, "Foça'ta çay bahçesi ve manav işletiyorum. Çay bahçesi soğuktan etkilenmesin diye üst kısmına panel yaptırmaya karar verdik. O esnada Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir belediye başkanına yakışmayacak şekilde gelerek yüksek sesle bağırdı. Belediye başkanı hiçbir şekilde sakinleşmeyerek ceketini çıkarttı ve bir boksör edasıyla abime doğru saldırdı. Abim sinirlenerek elinde bulunan tabureyi yere attı. Tartışmadan bir hafta sonra silahlı saldırı oldu. Manavın önünde oturarak hesap yaptığım esnada 30-35 yaşlarındaki saldırgan bana ateş etti. Kaçarken 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırarak uzaklaştı" ifadesini kullandı.







'YANIMA GELDİ'

Saldırıdan hemen sonra Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yanına geldiğini anlatan Kılınç, "Beni Foça Devlet Hastanesi aciline götürdüler. Belediye başkanı Fatih Gürbüz buraya da gelerek akşama kadar yanımda durdu. Yanımda durduğu esnada 'Ben bunu sana yapanı polislerden önce bulacağım' dedi. Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden de Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" şeklinde konuştu.



BAŞKANA MESAJ ATMIŞ

İddianamede Başkan Gürbüz'ün avukatı vasıtasıyla Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçenin ayrıntıları da yer aldı. Gürbüz dilekçesinde telefonuna, organize suç örgütü lideri Deniz Camgöz'ün kullandığı numaradan, "Selam başkanım öncelikle sizin şahsınıza çarşıda yapılan saygısızlığın aynı yerde karşılığı verilmesi lazımdı verdim. Her daim yanınızda olduğumuzu bilin saygılarımla sizi seven bir dost. Her zaman sizi etrafınızda koruyan bir dost var kimse size küfretme cesaretinde bulunamaz" mesajının geldiğini anlattı.

İzmir'de bugün! Yeni normalin ilk gününde dükkanları su bastı, araçlar yolda kaldı...

AK Parti'den Musluk çevirerek açılış yapan CHP'ye İstanbul'un su ile buluşmasını anlatan çarpıcı belgeler

Yeni dönemde İBB yine çuvalladı