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Son dakika: Bakan Soylu'dan flaş açıklama

'dan son dakika açıklaması... Bakan Soylu, "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız." dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 13:35 Son Güncelleme: 6.6.2020 13:41 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız."

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Son dakika: Bakan Soylu'dan flaş açıklama
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