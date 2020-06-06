Son dakika haberleri: 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşuyor... Diyarbakır'da İbranice yazılmış kitap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmayla Ergani ilçesinde 3 kişinin, ellerindeki tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, Ergani ilçe merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da İbranice yazılmış kitap ele geçirildi | Video

36 YAPRAK VE 18 SAYFADAN OLUŞUYOR

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı Hz. Meryem ve Hz. İsa figürlerinin olduğu tablo, heykel, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

DİCLE ÜNİVERSİTESİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne teslim edilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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