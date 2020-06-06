Son dakika haberleri... İstanbul’da rezalet! Alkol ve uyuşturucu aldılar, sosyal mesafeye uyuyoruz dediler

İstanbul Sarıyer'de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 gencin yanına giden jandarma ekipleri, gençlerin alkol ve uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Olay, 21 Nisan günü İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 20'li yaşlardaki 3 arkadaş uyanlarında bulundurduğu uyuşturucu madde ile birlikte alkol tüketiyordu. Jandarma ekipleri o sırada devriye görevini yürütürken, 3 arkadaşın sosyal mesafeye uymadıklarını maske ve eldiven takmadıklarına dikkat etti.

BULAŞICI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Bunu üzerine 3 gencin yanına giden jandarma güçleri şahısların uyuşturucu madde içtiklerini fark edince adli işlem başlatmak üzere karakola götürdü. İfadelerine başvurulan 3 arkadaş olay yerinde uyuşturucu madde içmediklerini, sadece alkol içtiklerini ifade etti. Gençlerden birisi ise, 'Alkol alırken sosyal mesafe kurallarına uydum. Hatta bu sırada ellerimde eldiven yüzümde ise maske bulunmaktaydı.' İfadelerini kullandı. Savcılık tarafından 3 genç hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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