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haberleri: 'te dehşet! Kanlar içinde kalmasına aldırış etmeden böyle aradı...

haberleri... ’nın ilçesinde çakı ile yaralanan vatandaş, vücudundan damlayan kana rağmen elinde bıçakla sokak arasında kendisini bıçaklayan şahsı aradı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 10:51 Son Güncelleme: 6.6.2020 10:52 ABONE OL
Son dakika haberleri: Marmaris'te dehşet! Kanlar içinde kalmasına aldırış etmeden böyle aradı...

Son dakika haberleri... 54 yaşındaki N.T. para istediği 53 yaşındaki B.V'den olumsuz cevap alınca üzerinde taşıdığı bıçakla karnından bıçakladı. Marmaris Kapalı Çarşı Postane Çıkmazında meydana gelen olayda ikili arasında para isteme nedeniyle önce tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine N.T., yanında taşıdığı çakı tabir edilen bıçak ile B.V'yi karnından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan B.V. bir işletmeden aldığı bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsın peşinden gitti. Bu sırada B.V.'nin vücudundan kanların akması dikkat çekti. Yaşanan bu anları apartmanda oturan bir vatandaş cep telefonu ile an be an kaydetti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların polisi araması sonrası Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nden ekipler olay yerine geldi. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu N.T.'yi yakaladı. Elinde bıçak ile kendisini bıçaklayan şahsı arayan B.V. ise olay yerine gelen 112 ambulansı ile Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

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Son dakika haberleri: Marmaris'te dehşet! Kanlar içinde kalmasına aldırış etmeden böyle aradı...
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