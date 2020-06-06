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Son dakika: 'da korkutan orman yangını

Son dakika haberi... 'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.6.2020 13:06 Son Güncelleme: 6.6.2020 13:15 ABONE OL
Son dakika: Muğla'da korkutan orman yangını

Muğla'nın Milas İlçesinin Fesleğen Yaylası mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösteren yangına Muğla'da konuşlu yangın söndürme helikopterlerinin yanı sıra Antalya, Denizli ve İzmir'den gelen helikopterlerle müdahale ediliyor.

Son dakika: Muğla'da orman yangını! Büyümeye devam ediyor | Video

Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme işçisi ve arazöz de kardan müdahale ediyor.

Yetkiler, yangının hızla büyümesi nedeniyle çevre illerden bölgeye takviye yangın söndürme helikopteri istendiğine işaret ettiler.

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Son dakika: Muğla'da korkutan orman yangını
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