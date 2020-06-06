Son dakika: Muğla'da korkutan orman yangını

Muğla'nın Milas İlçesinin Fesleğen Yaylası mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösteren yangına Muğla'da konuşlu yangın söndürme helikopterlerinin yanı sıra Antalya, Denizli ve İzmir'den gelen helikopterlerle müdahale ediliyor.

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Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme işçisi ve arazöz de kardan müdahale ediyor.

Yetkiler, yangının hızla büyümesi nedeniyle çevre illerden bölgeye takviye yangın söndürme helikopteri istendiğine işaret ettiler.

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