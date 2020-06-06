Vali, 1377 yaşındaki çınar ağacını tanıttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi yerleşkesinde yer alan 1377 yaşındaki çınar ağacını ziyaret etti. Yerlikaya, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu anlamlı günde İstanbul'daki en yaşlımızı ziyarete geldik. Bu çınar, toprakla buluştuğundan beri tam 1377 yıl geçmiş. Dile kolay 14 asır. Hemen yanı başında 600 yıllık bir de komşusu var. Bu çınarların gölgesinde serinlemek ne güzel."